Peter Vandenbempt ziet dat Belgische topclub het na de interlandperiode weer moet vastpakken: "Niet voor te veel herhaling vatbaar"

KRC Genk leed afgelopen weekend na zeven opeenvolgende overwinningen nog eens een nederlaag op het veld van KV Kortrijk. Volgens Peter Vandenbempt moet de club nu niet plots alles in vraag gaan stellen.

KRC Genk heeft het nu al twee wedstrijden moeilijk, maar tegen KV Mechelen werd er op het nippertje nog gewonnen na een geweldige invalbeurt van Hyeon-gyu Oh. Tegen KV Kortrijk hadden de Limburgers minder geluk.

"Het voetbalde nu wel beter en verdiende niet om te verliezen. Het had kansen genoeg, maar zo gaat het nu eenmaal in het voetbal", vertelde Peter Vandenbempt bij Sporza.

Genk staat nog steeds alleen eerst in het klassement, met een voorsprong van drie punten op Antwerp. "Er is ook geen reden om nu alles in vraag te stellen. De start van Genk blijft na 10 speeldagen gewoon heel positief. Het speelt aantrekkelijk voetbal, haalt goede resultaten, er is een goede vibe in de groep..."

Nu volgt de interlandbreak, maar meteen nadien moet Genk het thuis opnemen tegen STVV in de Limburgse derby. "Individueel, met jongens als Steuckers en Tolu die het wat moeilijk hebben en hun niveau moeten opkrikken."

"Maar ook collectief: er was veel te veel balverlies, het heeft hopeloos veel ruimte weggeven. Te weinig drive in een wedstrijd waarin het na 5 minuten al op voorsprong kwam. Dat is nu ook niet voor te veel herhaling vatbaar", besluit Vandenbempt.