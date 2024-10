Romelu Lukaku komt nog met heel mooie boodschap voor Anderlecht-supporters na zijn bezoek aan het Lotto Park

Romelu Lukaku was zondag de opmerkelijkste gast in het Lotto Park tijdens de Clasico. Hij had nadien nog een mooie boodschap voor het Anderlecht-publiek.

Anderlecht won zondagnamiddag de Clasico met 3-0 van Standard. Tijdens de wedstrijd nam de stadionomroeper de tijd om hem te verwelkomen in het stadion. Ook Zeno Debast was aanwezig in het stadion en de twee werden hartelijk ontvangen door het publiek. Debast kwam voor de wedstrijd al even op het veld. Na afloop was het de beurt aan Lukaku. Zijn naam werd gescandeerd waarop hij met zijn twee zoontjes, Romeo en Jordan het veld op ging. De spits van Napoli ging, in tegenstelling tot de Anderlecht-spelers, wel naar de harde kern. Na zijn bezoek, plaatste hij nog een dankbericht op Instagram. "Aan alle supporters, bedankt. Vele herinneringen kwamen naar boven..", begint Lukaku. "Het was mooi om eens terug te zijn. Bedankt voor jullie liefde en steun. Ik zal dit moment nooit vergeten... Ook aan de jongens, goed gedaan", feliciteert hij de spelers ook nog na de 3-0 overwinning. Dit bericht op Instagram bekijken Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)