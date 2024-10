Einde verhaal voor KMSK Deinze? Faillisement is nu echt dichtbij

KMSK Deinze werd begin 2022 door ACA Partners overgekocht. De groep had ambitieuze plannen, maar alles loopt nu in het honderd.

Niet lang geleden kwam aan het licht dat de financiële situatie er slecht uitzag. Sindsdien ging het van kwaad naar erger bij de club. Onlangs draaide ACA Partners de geldkraan volledig dicht.

Deinze zit nu met heel wat schulden, maar hoopt nog op een nieuwe overnemer. Die moet dan sowieso de huidige schulden van 2 miljoen euro dragen. Bovendien moet er nog 4 miljoen euro worden voorzien om de dagelijkse werking voort te zetten.

Volgens Sacha Tavolieri moet een nieuwe investeerde deze week nog gevonden worden. Als dat niet het geval is, zal het voorbij zijn voor de club.

Hij weet dat als die nieuwe investeerder er niet komt deze week, dat de club failliet zal gaan. Het blijft afwachten wat er nog zal gebeuren, maar goed ziet het er echt niet uit.

⛔️⚫️🟠 If KMSK #Deinze can’t find investors this week, the project’s lead by ACA Football Partners will be officially over and the club will be set into bankrupt, as revealed on 13th July. #mercato #JPL #CPL https://t.co/CUT6fqyI8I pic.twitter.com/lFrtRDmdOE