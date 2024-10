En plots duikt er een nieuwe naam op: 33-jarige Engelsman nadrukkelijk in beeld bij Anderlecht om hoofdcoach te worden

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. David Hubert zal niet aanblijven, dat nieuws raakte dinsdagochtend bekend.

Anderlecht besloot na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk om coach Brian Riemer te ontslaan. Nadien mocht David Hubert het roer overnemen als interim-coach.

Sindsdien werd er geen enkele wedstrijd meer verloren. Twee competitieduels, tegen Charleroi en Dender, eindigden eerst op een gelijkspel. Tegen Standard boekte Hubert zijn eerste overwinning met Anderlecht in de JPL.

Ook Europees liep het al bijzonder goed. Paars-wit won zijn eerste twee wedstrijden tegen Ferencvaros en Real Sociedad. Toch zal Hubert niet aanblijven als hoofdcoach.

Daarom is Anderelcht nu nog steeds op zoek naar een nieuwe trainer. Volgens Het Laatste Nieuws is Ryan Mason nadrukkelijk in beeld om de opvolger van Riemer te worden.

De 33-jarige Engelsman is momenteel assistent-coach bij Tottenham Hotspur. Mark Van Bommel zal het sowieso niet worden. Vladimir Ivic blijft ook nog steeds een piste.