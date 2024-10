Spaanse bondscoach Luis de la Fuente zorgt voor verontwaardiging in Spanje

Spaanse bondscoach Luis de la Fuente is duidelijk niet blij met de Spaanse voetbalbond. Hij zorgde met een interview voor heel wat verontwaardiging.

Spanje werd afgelopen zomer de verdiende Europese Kampioen in Duitsland. In de finale kwamen de Spanjaarden Engeland tegen, waar ze toen met 2-1 van wonnen.

Over het hele toernooi gezien zeker een terechte winnaar. Toch loopt niet alles zoals het moet bij de nationale ploeg daar. Bondscoach Luis de la Fuente is niet tevreden over zijn contract en wijst naar de Spaanse voetbalbond.

In een interview met El Larguero haalde hij het onderwerp aan. "Het is niet normaal dat een Europees kampioen zonder contract zit", begint hij er volgens Het Nieuwsblad.

"Ik heb een aanbieding gekregen, maar op dit moment werk ik nog altijd onder dezelfde voorwaarden als toen ik werd overgeplaatst. Het zou rechtvaardig zijn geweest als ik het contract al had getekend", gaat de bondscoach verder.

Momenteel werkt de la Fuente nog steeds onder hetzelfde contract als van in zijn tijd als U21-bondscoach. Daar moet volgens hem nu verandering in komen.