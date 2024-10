Trossard spreekt klare taal over Duivels: "Moeten we dringend mee stoppen"

Leandro Trossard is opnieuw van de partij bij de Rode Duivels. Hij is één van de spelers met de meeste ervaring, nu De Bruyne en Lukaku er niet zijn.

Geen Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels en dan wordt automatisch gekeken naar Leandro Trossard. Maar dat wil hij zelf niet.

“Ik moet van niemand een rol overnemen”, aldus Trossard. “Ik weet ook nog niet op welke positie ik zal spelen. Ik ga gewoon hetzelfde doen als in de afgelopen trainingskampen. Ik ben verbaal trouwens altijd vrij aanwezig op het veld, dat moet niet veranderen.”

Bij Arsenal is men heel positief over Trossard, in ons land en bij de nationale ploeg is dat vaak niet het geval geweest in het verleden.

“Iedereen heeft zijn mening. Of mijn prestaties bij Arsenal in België niet naar waarde geschat worden... De coach is heel tevreden over mij, dat is het belangrijkste. Ik ga proberen om de lijn gewoon door te trekken bij de Duivels.”

Trossard wil alvast dat er één ding ophoudt. “We stoppen best met die vergelijkingen met de Gouden Generatie. We moeten ons aanpassen aan de jongens die we hebben”, is hij heel erg duidelijk.