Voormalig Rode Duivel geeft De Bruyne 100 procent gelijk en heeft kritiek voor de rest: "Dat gaat niet om kwaliteit"

Kevin De Bruyne's recente opmerkingen hebben tot veel commotie geleid, maar volgens Nicolas Lombaerts en Georges Leekens is de kritiek meer dan terecht. Zij zien wat hem het meest frustreert.

De aanvoerder van de Rode Duivels uitte zijn frustratie over medespelers die niet meededen in de pressing. "Als De Bruyne gaat jagen, moet de rest mee aansluiten", benadrukte Leekens in Het Nieuwsblad. Hij ziet niets verkeerds in de uitlatingen van De Bruyne, ondanks de ophef die eromheen ontstond.

Lombaerts, voormalig Rode Duivel, geeft toe dat hij als medespeler wellicht niet enthousiast zou reageren op de directe kritiek van De Bruyne. "Als medespeler zou ik dat niet leuk vinden. Maar het is wel Kevin De Bruyne die dat zegt, een topspeler", zegt Lombaerts. "Het is makkelijker te accepteren als het van iemand als hem komt."

Het probleem van de Belgische ploeg ligt volgens Lombaerts niet bij de kwaliteit van de spelers, maar eerder bij het gebrek aan samenhang bij het druk zetten. "Druk zetten gaat niet om kwaliteit. Daarvoor moet je fysiek in orde zijn en dat zijn ze. Eén speler die het vergeet, en heel de pressing is om zeep."

Leekens voegt hieraan toe dat De Bruyne zich niet alleen moet aanpassen aan zijn medespelers, maar dat de coach ook flexibel moet zijn. "Waarom speelt hij niet met drie centrale verdedigers en wingbacks?", vraagt hij zich af.

Een idee waar Lombaerts achter staat. Ze vinden dat spelers als Castagne en Meunier beter tot hun recht komen als wingbacks in plaats van in een viermansdefensie. Volgens Leekens moet het systeem aangepast worden aan de kwaliteiten van de spelers.