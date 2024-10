Anderlechtspeler kondigt zijn internationale pensioen aan: "Het is tijd om mijn plaats af te staan"

Door blessures en internationale verplichtingen merken we steeds meer hoe zwaar de kalender is. Deze keer heeft Zanka besloten te stoppen met de Deense nationale ploeg.

Na Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Anders Dreyer en Kasper Dolberg heeft Anderlecht deze zomer een nieuwe Deense international aangetrokken. Deze verdediger is Mathias Jorgensen, ook bekend als "Zanka".

De voormalige speler van Brentford heeft sinds zijn debuut in 2008 onder Morten Olsen 37 caps voor het nationale team behaald. Afgelopen zomer was hij nog deel van de selectie tijdens het EK in Duitsland.

Hoewel hij niet altijd geruststelt in de verdediging van Anderlecht, blijft hij cruciaal voor David Hubert in afwezigheid van Jan Vertonghen.

De club hoopt dus dat hem niets overkomt. In die zin is het nieuws van zijn internationale pensioen goed nieuws voor de paars-wit. In een interview met TV2 bevestigde hij dat op 34-jarige leeftijd zijn schema voortaan wat lichter zal zijn.

"Ik wil hier geen grootse aankondiging van maken. Gezien mijn carrière met het nationale team (37 caps) vind ik het gepaster om een rustig einde te hebben", verklaarde hij.

"Ik denk niet dat ik er zal zijn voor het WK 2026. Het is dus beter om mijn plaats vrij te maken voor jonge spelers die echt graag voor het nationale team willen spelen. Nu kan ik me volledig concentreren op mijn club en hoef ik niet meer last-minute mijn familie te verlaten".