Jürgen Klopp onder vuur: critici in Duitsland reageren fel op nieuwe functie

Jürgen Klopp keert terug in de voetbalwereld, maar niet als coach. De voormalige Liverpool-trainer heeft een contract getekend als Global Head of Soccer bij Red Bull, wat hem in Duitsland veel kritiek oplevert.

Met een contract van vijf jaar bij Red Bull lijkt Klopp zijn voetballoopbaan in een geheel andere richting te sturen. Terwijl zijn populariteit in Engeland nog steeds hoog is, zijn de reacties in Duitsland verre van positief. Veel supporters voelen zich bedrogen door zijn keuze voor een organisatie die vaak wordt bekritiseerd vanwege zijn commerciële aanpak en het gebrek aan historische clubcultuur. De Duitse media zijn dan ook scherp in hun commentaar. Der Spiegel stelt dat de voetbalromantiek al lang voorbij is. Voor veel fans voelt het dan ook aan alsof hij zijn idealen heeft verraden door de keuze voor geld. T-Online gaat nog verder en beweert dat Klopp zijn reputatie in één klap heeft gesloopt. Door voor Red Bull te kiezen, heeft hij volgens hen zijn authenticiteit opgegeven. Het zal interessant zijn om te zien hoe Klopp zijn nieuwe rol bij Red Bull zal invullen. Fans hopen dat hij de passie en authenticiteit die hem ooit groot maakten, niet verliest in zijn nieuwe functie.