Kunnen de Rode Duivels vanavond weer stunten zoals 25 jaar geleden? "Wat daar gebeurde, kan je nu niet meer voorstellen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op 13 november 1999 wisten de Rode Duivels voor het eerst in de geschiedenis Italië op eigen bodem te verslaan. Deze 1-3 overwinning tegen een Italië met namen als Del Piero, Totti en Buffon, werd gevierd op een manier die nu ondenkbaar zou zijn.

Tegen alle verwachtingen in wisten de Rode Duivels met 1-3 te winnen van Italië. Gilles De Bilde, een van de spelers, herinnert zich tegenover Het Nieuwsblad hoe zwaar deze thuisnederlaag was voor Italië. “Het publiek joelde hen uit. Ze konden het niet geloven.”

Na de wedstrijd die pas laat in de avond eindigde, kon de Belgische ploeg niet terugvliegen naar Brussel omdat de luchthaven daar al gesloten was. In plaats daarvan vond er een onverwacht feestje plaats.

Toenmalig assistent-bondscoach Vince Briganti kan zich deze nacht goed herinneren. “Onze teamkok heeft tot twee uur ’s nachts frieten staan bakken. Dat was ons feestmaal. Kan je je dat nu voorstellen, met al die diëtisten van tegenwoordig?”

EURO 2000

Zeven maanden na de overwinning in Italië ontmoetten de twee teams elkaar opnieuw tijdens de groepsfase van EURO 2000. Dit keer waren de Italianen te sterk en wonnen ze met 2-0 van België.

De Italianen bereikte vervolgens de finale in Rotterdam. Italië verloor de wedstrijd in de laatste seconden na een verlenging, waarbij David Trezeguet de winnende goal scoorde en de Fransen met 2-1 de Europese titel veroverden.