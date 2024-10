Opvallend: Radja Nainggolan speelt plots voetbalwedstrijd in België en zorgt meteen voor verrassing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Woensdag stond er een opvallende speler op het veld bij Antwerp Global FC, dat het opnam tegen OH Fortuna. Een ex-Rode Duivel won er de wedstrijd.

Antwerp Global FC, de kans dat deze voetbalploeg u iets zegt is niet groot. Ook niet onlogisch, aangezien het een club uit het Antwerpse recreatieve voetbal is.

Maar Radja Nainggolan kent het daar blijkbaar wel. De ex-Rode Duivel stond woensdag plots 90 minuten lang op het veld tijdens een bekerduel tegen OH Fortuna.

OH Fortuna speelt op het hoogste niveau in het Antwerpse recreatieve voetbal, terwijl Antwerp Global drie reeksen lager is ingedeeld. Toch kon de club winnen, mede door Nainggolan.

De voormalige Rode Duivel kon mee voor een verrassing zorgen en is het scoren duidelijk nog niet verleerd. Hij deed de netten één keer trillen en was ook nog goed voor vier assists.