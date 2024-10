Anderlecht wil David Hubert alle kans geven om te slagen: nieuwe job in technische staf wordt overwogen, Fredberg ook aan zet

Anderlecht heeft lang getwijfeld om David Hubert het volle vertrouwen te geven, maar woensdagavond werd de knoop dan toch doorgehakt. Bij alle kandidaten was er wel iets waardoor er geen unanimiteit gevonden werd. Die was er wel bij Hubert.

Waarom dan twijfelen? Bij Anderlecht geloven ze sterk in Hubert en zien ze hem als een coach die jaren zou kunnen blijven. Alleen... de omstandigheden zijn niet ideaal voor een jonge coach zonder veel ervaring.

De kern is niet evenwichtig en de aanvallende opties zijn beperkt. Hubert heeft wel getoond dat hij met het aanwezige potentieel meer kan brengen dan Brian Riemer, maar wat als het eens gaat tegenslagen?

Ervaren coach

Dat hebben ze niet kunnen aftoetsen natuurlijk, want die druk was er niet. Gaat Hubert ermee omkunnen als er ook kritiek komt en de resultaten tegenvallen? Koffiedik kijken. En dus overweegt Anderlecht - zoals we maandag al schreven - om een ervaren coach als klankbord en mentor naast hem te zetten.

Iemand die ook met moderne technieken en tactieken omkan, maar die hem met raad en daad kan bijstaan. Een co-trainer, met Hubert die het laatste woord heeft, maar zijn ideeën wel kan aftoetsen. Iemand die ook actief kan meedenken. Dat profiel zoekt Anderlecht dus om naast Hubert te zetten.

Die moeilijke momenten zullen er immers wel komen. Jesper Fredberg zal hem in januari ook meer opties moeten geven, want vooral in het aanvallende compartiment kan paars-wit nog progressie maken. Je mag er bijvoorbeeld niet aan denken dat er iets gebeurt met Kasper Dolberg.

Fredberg moet hem in januari extra wapens geven, kans voor Lapage

Ook achteraan lijkt een extra centrale verdediger geen overbodige luxe, al ziet Hubert duidelijk wel meer in Amando Lapage dan zijn voorganger. Het zou niemand verbazen moest de kleinzoon van Paul Van Himst binnenkort zijn debuut maakt gezien de prestaties van Zanka en de aanslepende blessure van Jan Vertonghen.

Anderlecht gaat er alles aan doen zodat David Hubert aan kan blijven. De jonge coach is vanuit het bestuur alle steun beloofd. Het is ook de goedkoopste optie. Hij stond al op de loonlijst en de namen die Anderlecht onderzocht, waren ook niet de goedkoopste opties. Een assistent in de Premier League verdient ook goed zijn brood...