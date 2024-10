Club Brugge versus Royal Antwerp FC: intrigerend verhaal onthuld in rechtszaak rond gevoelige informatie

Een dertiger uit Antwerpen moest zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden voor hacking, heling en misbruik van vertrouwen. Ook in beroep kreeg hij echter voor een groot deel gelijk.

De man ontkent dat hij gevoelige informatie van Club Brugge zou doorgespeeld hebben aan Royal Antwerp FC. Hij begon in april 2015 als consultant te werken voor LakeSprings, de holding van Club-voorzitter Bart Verhaeghe.

Ook in beroep krijgt Club geen gelijk

Hij werkte eerst aan het dossier van Uplace, maar daarna ook bij het Personal Performance Center van Club Brugge. Op 7 april 2017 werd de samenwerking stopgezet zijn. De man zou dan richting Paul Gheysens getrokken zijn, de voorzitter van Antwerp, en zijn diensten daar aangeboden hebben.

Volgens de burgerlijke partij zette de beklaagde nog tijdens zijn opzegperiode alle gevoelige informatie van Club Brugge over op een computer die hij van Antwerp had gekregen. Naast Club Brugge en LakeSprings stelden ook Ruud Vormer en Brandon Mechele zich burgerlijke partij voor het verspreiden van hun medische gegevens.

Schadevergoeding voor Mechele en Vormer

De informatie zou via Dropbox automatisch bij hem toegekomen zijn, zo stelt de man. In 2022 kreeg hij in eerste aanleg al geen straf. En ook in beroep heeft hij voor een groot deel gelijk gekregen. Dat laat Focus WTV weten.

Er is geen bewijs dat hij na het einde van zijn contract bij Club Brugge nog toegang zou gehad hebben tot de informaticatiediensten van blauw-zwart. Vormer en Mechele kregen wel allebei een morele schadevergoeding toegekend van de rechtbank.