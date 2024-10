Ex-speler streng voor leider KRC Genk: "Dat is het verschil met een echte topclub"

KRC Genk staat momenteel op kop in de Jupiler Pro League. Toch is er nog veel werk aan de winkel om daar te blijven staan.

22 op 30 is voor KRC Genk voldoende om de leiding te nemen in de Jupiler Pro League. Regerend landskampioen Club Brugge staat met 15 op 30 zelfs virtueel in de Champions’ Play-offs.

Met de komst van een nieuwe coach is dat voor de Limburgers zeker geen slecht resultaat. Thorsten Fink zorgt voor attractief voetbal, net zoals hij dat ook bij STVV deed vorig seizoen.

“Ik denk dat ze inderdaad terecht op die eerste plek staan”, zegt ex-Genk-speler Tom Soetaers aan Het Belang van Limburg. “Fink heeft in het begin heel wat nieuwe jongens moeten inpassen. Dat was wat zoeken, maar al heel snel heeft hij een goed aanvallend systeem op poten gezet.”

Al liep het de voorbije weken wat minder tegen KV Mechelen en KV Kortrijk. Tegen de West-Vlamingen werd zelfs verloren en eerder was ook OH Leuven al te sterk.

“Je ziet het vaak in de geschiedenis van de club. Wanneer het een periode goed draait, begint Genk vermijdbare punten te verliezen”, weet Soetaers eraan toe te voegen.

“Dat is het verschil met een echte topclub: zij presteren constanter. Tegen Kortrijk moet je altijd iets pakken. Een nederlaag tegen Club Brugge of Anderlecht kan je incalculeren, maar tegen de kleintjes moet je zorgen dat je geen punten laat liggen.”