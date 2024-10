Belgische bondscoach hekelt aanpak Tedesco én voetbalbond: "Eerst een Spanjaard, dan een Duitser ..."

Tom Sainfiet is momenteel met Mali volop bezig met de kwalificaties voor de Afrika Cup. Ondertussen heeft de globetrotter echter ook stevig uitgehaald naar de Belgische voetbalbond en hun aanwervingspolitiek.

Na jaren met Roberto Martinez zitten we nu al eventjes met Domenico Tedesco aan het roer van de Rode Duivels. En dat terwijl er natuurlijk ook nog veel Belgen vrij en beschikbaar zijn.

Voor Saintfiet is dat een probleem: "Ik ben een Belg en als de Rode Duivels winnen, dan is dat voor het hele land goed. Belgische coaches kunnen dankzij de Rode Duivels aan de bak in het buitenland."

Kiezen voor buitenlanders

"Maar voor mij zou het beter zijn een Belgische bondscoach te hebben. We zijn altijd de Belgische coaches aan het promoten, maar we kiezen voor een Spanjaard en daarna een Duitser aan het roer van de Rode Duivels?"

"Het lijkt erop dat de Belgische voetbalbond denkt dat er geen Belg op dit niveau bestaat. En dat is heel erg jammer", aldus Saintfiet tegen La Dernière Heure. De coach had ook nog kritiek op het verdedigende spel van de Belgen in La Dernière Heure.

"Tedesco had geen aanvallend spelplan. Er was maar één wedstrijd waarin ze goed speelden. Tijdens de andere matchen was er geen richting of plan. Als coach heb je ook een plan nodig als je de bal hebt."