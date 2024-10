Dagje teambuilding bij Zulte Waregem halverwege plots stopgezet

Donderdag was er voor de medewerkers van Zulte Waregem een teambuilding aan de gang. Plots werd die echter stopgezet.

De medewerkers van Essevee trokken donderdag op teambuilding naar De Porcherie in Waregem. Tijdens de eerste activiteit echter kwam CEO Michiel Beeuwsaert die stopzetten. Hij meldde de zaakvoerders van het eventbedrijf dat de teambuilding niet kon doorgaan.

Het was toch wel schrikken voor de medewerkers van Essevee om dit mee te maken. “Blijkbaar paste het niet in de budgettaire plannen. Maar wij werken met hart en ziel voor deze club en de organisatie hield de teambuilding bewust low budget. Het is absurd”, klinkt het intern aan Het Nieuwsblad.

Persverantwoordelijke Sciandri Jaecques deed zelf mee aan de teambuilding en mocht het achteraf uitleggen. “De club begrijpt de reactie van de medewerkers, want dit had nooit mogen gebeuren”, reageert Jaecques.

“Bij het bestuur was om budgettaire redenen geen ruimte voor een teambuilding, maar die werd door miscommunicatie toch ingepland. Een spijtig misverstand ligt dus aan de basis van het stopzetten van de activiteiten.”

Volgens de persverantwoordelijke moet Zulte Waregem de riem aanspannen. De spelers gaan minder op hotel, de stage was korter en teambuilding moet geschrapt worden. “Dit was eerder een storm in een glas water. Intussen doen we er alles aan om zo snel mogelijk te promoveren.”