Hoe zit het nu, Tedesco? Uitleg over goal van De Cuyper tekenend voor situatie Rode Duivels

De Rode Duivels speelden deze week 2-2 gelijk tegen Italië. Een rode kaart bij de Italianen zorgde voor de ommekeer in de match.

De Rode Duivels werden in de eerste veertig minuten in het duel in de Nations League tegen Italië van het kastje naar de muur gespeeld. De 2-0-tussenstand was dan ook helemaal terecht.

Maar dan ging Pellegrini in de fout, kreeg rood en scoorde Maxim De Cuyper via een heerlijke vrije trap de aansluitingstreffer. Die minuten zorgden voor de ommekeer in de wedstrijd.

Achteraf was bondscoach Domenico Tedesco duidelijk over de situatie. “Knap die 2-1, met dank aan onze trainingen op stilstaande fases met Luke Benstead”, klonk het bij de bondscoach.

Maar de drie betrokken spelers lieten een heel ander verhaal horen. Volgens hen was het helemaal geen ingestudeerd nummertje zoals iedereen het noemt, maar een ingeving van Maxim De Cuyper.

De twee verhalen tegenover elkaar zijn nog maar eens tekenend voor de situatie bij de Rode Duivels. Het zit helemaal niet zo goed zoals de bondscoach zelf laat uitschijnen.