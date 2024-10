Marc Brys wordt woedend tijdens persconferentie en dreigt het bijltje erbij neer te leggen

Vrijdag heeft het Kameroen van Marc Brys met 4-1 gewonnen van Kenia in een kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup of Nations 2025. De Belgische coach heeft achteraf gedreigd om te stoppen als trainer, maar waarom?

Nieuw aan het hoofd van het Kameroense team, raakte Marc Brys onlangs al in de clinch met een zekere Samuel Eto'o, de huidige voorzitter van de Kameroense voetbalfederatie. Vandaag leren we opnieuw dat een intern probleem hem heeft geïrriteerd.

De assistent van de Belgische coach, Joachim Mununga, stond niet op het wedstrijdblad. Dit gebrek aan professionaliteit heeft Brys geërgerd, die zich uitsprak tijdens een persconferentie: "Ik ben erg, erg boos. We begonnen twee weken geleden samen te werken met de Fecafoot en alles ging heel goed. Eerlijk gezegd was ik bang omdat er helemaal geen goede relatie was met de Fecafoot, integendeel."

"Iedereen heeft water bij de wijn gedaan. Maar nu was ik verbaasd te zien dat mijn assistent niet op de lijst van de wedstrijdcommissaris stond. Opnieuw hebben ze dit achter mijn rug om gedaan, ze hebben de lijst opgesteld zonder mijn assistenten."

Ik beloof je dat als dit opnieuw gebeurt, ik onmiddellijk stop!"

De boze Brys sprak van een groot gebrek aan respect: "Ik beloof je dat als dit opnieuw gebeurt, ik onmiddellijk stop! Het is een gebrek aan respect, vooral voor mijn assistenten. Het is beschamend voor mijn assistent. Degene die de beslissingen moet nemen over wie er op de bank zit, ben ik. Dat moet gerespecteerd worden en men moet geen dingen achter mijn rug om doen."

Dit is niet de eerste keer dat er interne problemen zijn bij de selectie. Op het veld wordt het werk van de coach echter gewaardeerd. Hij is erin geslaagd een nieuwe dynamiek op te bouwen en bepaalde tekortkomingen weg te werken, met name door effectiever te zijn.