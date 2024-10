Zelfs in Spanje staan ze nog met bewondering toe te kijken, ook de bondscoach: "De toverstaf van God"

In Spanje blijven mensen betoverd door het talent van Lamine Yamal, de zeventienjarige superster in de dop. Zijn bijdrage aan het winnen van de Europese titel heeft een blijvende indruk achtergelaten, en zelfs bondscoach Luis de la Fuente blijft versteld staan van zijn kwaliteiten.

Yamal, die afgelopen zomer nog maar zestien jaar oud was, excelleerde op het EK en heeft sindsdien zijn stempel gedrukt bij FC Barcelona. De la Fuente is vol lof over zijn jonge pupil en beschrijft Yamal als een speler die iets bijzonders toevoegt aan het spel van de nationale ploeg.

"Als je ziet hoe hij de bal behandelt, komt de liefhebber in mij naar boven", zei de coach in een interview met Mundo Deportivo. De manier waarop Yamal met zijn linkerbeen de bal aanraakt, doet de bondscoach denken aan "de toverstaf van God." Ondanks zijn jonge leeftijd onderscheidt Yamal zich duidelijk van zijn leeftijdsgenoten.

De la Fuente benadrukt dat Yamal niet alleen over uitzonderlijke technische vaardigheden beschikt, maar ook over een volwassenheid die ongewoon is voor zijn leeftijd. "Hij voelt zich enorm verantwoordelijk voor zijn ploeggenoten", legt de bondscoach uit.

Dit gevoel van verantwoordelijkheid vertaalt zich in zijn spel, waarbij hij elke taak en opdracht met toewijding uitvoert. Met zijn briljante spel en volwassen houding lijkt Lamine Yamal een belangrijke toekomst in het voetbal te wachten.

De Spaanse bondscoach is er van overtuigd dat de jonge aanvaller een sleutelrol kan spelen in de verdere ontwikkeling van het team.