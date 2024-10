🎥 KV Kortrijk geeft een blik achter de schermen en zet belangrijke man in de kijker

Kortrijk gaf via X een blik achter de schermen vrij. De club zette zo 'klusjesman' Kevin Verhamme in de kijker.

KV Kortrijk strijd dit seizoen opnieuw tegen de degradatie. De mannen van Freyr Alexandersson konden afgelopen seizoen degradatie nipt voorkomen. Kortrijk eindigde voorlaatste in de stand.

Door die voorlaatste plaats moest Kortrijk twee wedstrijden spelen tegen Lommel SK voor een plek in de Belgische eerste klasse. Kortrijk won met 0-1 op Lommel en hield nadien thuis stand door opnieuw te winnen met 4-2.

Dit seizoen heeft Kortrijk na tien wedstrijden elf punten. Ter vergelijking: vorig seizoen hadden de 'Kerels' na tien wedstrijden slechts vijf punten. Daarmee staat Kortrijk 13de in de stand.

Het is geen verrassing dat dit seizoen opnieuw Abdelkahar Kadri de uitblinker is bij Kortrijk. De 24-jarige Algerijn gaf al drie assists. Ook achter de schermen lopen enkele uitblinkers. KV Kortrijk zette daarom 'klusjesman' Kevin in de kijker op X.

In de korte video is te zien hoe Kevin Verhamme achter de schermen alles draaiende houdt. "Elke dag is anders. Dat is zo leuk aan deze job", klinkt het onder meer bij Kevin Verhamme.