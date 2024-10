Ook in Frankrijk dezelfde problemen als in België voor de komst van Israël, maar zij vinden eenvoudigere oplossing

België kon Israël niet thuis uitdagen vanwege een veiligheidsdreiging die boven de wedstrijd hing en steden die noch het risico noch de verantwoordelijkheid wilden nemen om de wedstrijd te organiseren in de huidige geopolitieke context. Frankrijk-Israël kampt met dezelfde problemen.

Het spelen van een thuiswedstrijd ... op neutraal terrein: België-Israël was een primeur voor de Belgische federatie. De geopolitieke context en de veiligheidsdreigingen, met name na de terroristische aanslag bij België-Zweden, maakten steden die de wedstrijd zouden kunnen organiseren bijzonder terughoudend.

De wedstrijd vond uiteindelijk plaats in Debrecen (3-1), in Hongarije, waar Israël ook de meeste van zijn thuiswedstrijden speelt, zowel voor het nationale team als clubs. De return, Israël-België, zal naar verwachting in Boedapest plaatsvinden.

Frankrijk-Israël zorgt ook voor problemen

Voor onze Franse buren brengt de organisatie van Frankrijk-Israël ook vraagstukken met zich mee. Aanvankelijk zou deze wedstrijd, gepland voor de 5e speeldag van de Nations League, plaatsvinden in het Stade de France, het 'thuis' van Les Bleus in Parijs.

Maar Ouest-France benadrukt dit weekend dat de wedstrijd wel eens zou kunnen plaatsvinden in het Parc des Princes, het stadion van PSG. Een beslissing die om veiligheidsredenen wordt genomen: de Franse autoriteiten vinden dat de wijk waar het Parc des Princes zich bevindt, Porte de Saint-Cloud, minder vatbaar is voor anti-Israëlische manifestaties.

Het Parc is ook kleiner (47.000 plaatsen in plaats van 80.000), wat het werk voor de autoriteiten zou vergemakkelijken. Men verwacht versterkte beveiliging voor de gelegenheid. Er is dus geen sprake van verplaatsing, in tegenstelling tot België-Israël.