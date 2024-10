Tedesco zet zichzelf onder druk de komende maanden en maakt zware belofte

Bondscoach Domenico Tedesco is niet van plan om te stoppen met experimenteren in de Nations League. Voor hem is dit het ideale moment om nieuwe tactieken en opstellingen uit te proberen, in aanloop naar de WK-kwalificatie.

“Het is nu het moment om dingen uit te proberen. Wanneer zouden we het anders doen? Ik garandeer jullie, in maart voor de WK-kwalificatie zullen we er staan", verklaarde hij. Een uitspraak waar hij waarschijnlijk nog een paar keer aan herinnerd zal worden. Tedesco ziet de historische confrontaties met Frankrijk, die vaak eindigden in teleurstellingen voor België, niet als een obstakel. Integendeel, hij beschouwt het als een kans om geschiedenis te schrijven. “Of de slechte resultaten tegen Frankrijk ons ontmoedigen? Het kan net een motivatie zijn. Het glas is voor mij altijd halfvol." We gaan een fantastische dag nodig hebben "We kunnen dus net eigenlijk geschiedenis schrijven", aldus de coach. Hij erkent echter dat het Belgische team een "fantastische dag" nodig zal hebben om te kunnen winnen, gezien de sterkte van de Franse selectie, zelfs zonder sterspeler Kylian Mbappé. Tedesco benadrukte vooral het belang van efficiëntie. “Veel mogelijkheden zullen we niet krijgen", gaf hij toe. “De kansen die we krijgen, moeten we afmaken.” Daarnaast zal de steun van de Belgische supporters in het stadion volgens Tedesco cruciaal zijn. “We hebben in een vol huis ook onze supporters nodig", benadrukte hij. Het enthousiasme en de energie van het publiek kunnen een extra impuls geven aan het team. Toch waarschuwt Tedesco dat de Rode Duivels niet constant in staat zullen zijn om druk te zetten. De verdediging zal daarom op punt moeten staan. "Het wordt ook zaak om goed te verdedigen in onze eigen zestien."





Volg België - Frankrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (14/10).