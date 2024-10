Binnenkort afscheid van De Bruyne en Doku? Pep Guardiola reageert op geruchten over een vertrek bij Manchester City

Pep Guardiola zou Manchester City aan het einde van dit seizoen kunnen verlaten. De Spaanse tacticus wordt zelfs genoemd als de nieuwe bondscoach van Engeland.

De toekomst van Pep Guardiola is onzeker. De Spanjaard is nog niet zeker van zijn verblijf bij Manchester City na dit seizoen. De verandering van sportdirecteur zou hem kunnen aanzetten om elders een kijkje te nemen.

Guardiola, die sinds 2016 bij Manchester City is, zou dus na dit seizoen een nieuwe uitdaging kunnen zoeken. Hij werd zelfs genoemd bij Engeland om er bondscoach te worden.

Tijdens zijn verschijning op het Italiaanse programma Che tempo che fa, reageerde hij op dit gerucht en was hij vrij duidelijk. "Ik heb nog niets besloten en moet er nog over nadenken. Als ik al een beslissing had genomen, zou ik het zeggen. Het kan nog alle kanten opgaan."

Hij deelde ook zijn mening over het nieuwe format van de Champions League. "Eerlijk gezegd, ik heb het nog niet begrepen. Ik concentreer me gewoon op het trainen van het team en dat is alles. Ik denk dat we er pas echt over kunnen praten aan het einde van het seizoen."

Hij legde ook uit dat hij liefst niet tegen FC Barcelona, zijn favoriete club, wilde spelen. "Ik hou zo van deze club dat het me zou vernietigen als ik tegen hen zou moeten spelen."