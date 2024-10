Een nieuwe trend? Politie wil uitfans voor risicomatch van dit weekend ook weren uit stadion

Zondag staat de eerste Waalse derby van het seizoen 2024-2025 op het programma, waarbij Standard Luik thuis Charleroi ontvangt in Sclessin. Dit duel komt minder dan een jaar na de incidenten van de vorige ontmoeting tussen de rivalen in Luik.

Beide teams zitten in een moeilijke fase na recente nederlagen: Charleroi verloor met 1-0 van Dender en Standard ging met 3-0 onderuit tegen Anderlecht.

Voor Standard is het een opluchting dat ze weer kunnen rekenen op hun trouwe fans. Dit wordt waarschijnlijk de grootste opkomst van het seizoen, mede doordat de supporters vorige week niet welkom waren in Anderlecht. Na de incidenten van vorig jaar tijdens de Beker van België, hebben beide clubs afgesproken om uitfans te weren tijdens de Clasico’s tot het einde van het seizoen 2024-2025.

Ook de fans van Charleroi lijken dit weekend echter niet welkom te zijn in Luik, weet Le Soir. De politie van Luik overweegt namelijk om hun aanwezigheid te verbieden, net zoals de afgelopen twee seizoenen gebeurde vanwege eerdere incidenten tijdens de Waalse derby.

Vorig jaar kwam het tot een confrontatie tussen fans van beide clubs in een bar binnen het stadion, waarbij Charleroi-supporters een deur hadden geforceerd. Eerder gooiden Charleroi-fans zelfs dode ratten naar de Standard-aanhang.

In een poging om escalaties te voorkomen, proberen zowel Standard als Charleroi een compromis te bereiken met de politie van Luik. Dit zou kunnen betekenen dat een beperkt aantal Charleroi-fans toch aanwezig mag zijn, zoals dat in het verleden al eens is gebeurd bij wedstrijden tussen de rivalen. Hoewel de besprekingen nog gaande zijn, is het duidelijk dat de recente reeks van incidenten in het Belgische voetbal de positie van supporters in het algemeen onder druk zet.