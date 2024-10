Franse nationale ploeg pakt het vliegtuig naar Brussel terwijl rit met trein slechts 1u30 duurt

Het Franse team komt als buurman naar Brussel, maar is toch met het vliegtuig gekomen. Verrassend?

Het kan verbazingwekkend zijn dat de Franse ploeg naar Brussel is gereisd met het vliegtuig, in plaats van met de hogesnelheidstrein, terwijl de reis slechts 1u30 duurt. In oktober 2023, herinnert L'Equipe eraan dat de Franse Voetbalfederatie en haar voorzitter Philippe Diallo hadden verklaard dat het doel was om "het reizen per trein te systematiseren".

Afgelopen juni werd er bijvoorbeeld de trein genomen naar Metz waar de Franse ploeg een vriendschappelijke wedstrijd speelde. Het probleem was dat de ervaring niet overtuigend was. Bondscoach Didier Deschamps was niet tevreden over de reis. Een deel van de staf moest in de tweede klasse reizen en de dienstregeling moest worden aangepast.

In september werd er ook naar Lyon gevlogen, ondanks de slechts 2 uur durende treinreis. Deze keer was de treinreistijd dus nog korter, maar de aangeboden treinen vertrokken te vroeg in de ochtend, benadrukt L'Equipe.

Niettemin benadrukte de Franse Voetbalfederatie aan de media dat het doel blijft om de reizen van de Franse ploeg milieuvriendelijker te maken en dus indien mogelijk de trein te prioriteren.

Tijdens het EK 2024 herinneren we ons dat de Rode Duivels de trein namen naar Keulen voor hun tweede groepswedstrijd. Een reis die bemoeilijkt werd door vertraging en die veel voorbereidend werk vergde.