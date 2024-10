Mogelijk toch één verrassing in de basis: dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Frankrijk

De Rode Duivels moeten vanavond winnen van Frankrijk of de play-downs van de Nations League zijn zo goed als een feit. Voor Domenico Tedesco zou dat allesbehalve goed nieuws zijn. Gaat hij verder experimenteren? En gaat hij Loïs Openda verder blijven uitspelen in hetzelfde systeem?

Veel wijzigingen verwachten we niet. De bondscoach zal zeker vertrouwen geven aan de meeste jongens die in de tweede helft tegen Italië nog een gelijkspel uit de brand sleepten. Jeremy Doku zal weer op zijn vertrouwde linkerflank mogen plaatsnemen.

Achteraan verwachten we weinig verrassingen. Tedesco zal zijn viermansverdediging stofferen met De Cuyper, Theate, Faes en Castagne. Debast zal dus naar de bank verhuizen voor een echte rechtsachter, al speelde die de laatste weken niet zoveel bij Fulham.

Op het middenveld lijkt het ook logisch dat Mangala, Tielemans en Trossard de driehoek vormen met de Arsenal-speler de meest vooruitgeschoven man, als vervanger van Kevin De Bruyne. Daar was hij ook op zijn best tegen Italië.

De plannen vooraan zouden dan wel weer wat kunnen wijzigen, hebben we opgevangen. Loïs Openda komt in een 4-3-3 niet goed uit de verf. De aanvaller heeft het moeilijk om op te boksen tegen twee of drie centrale verdedigers. Dat is geen verwijt, want dat is zijn spel ook niet.

De kans is bestaande dat Tedesco het eens gaat proberen met de grotere Charles De Ketelaere in de spits. Doku en Lukebakio zouden hem dan omringen op de flanken. Een experiment dat wel nut kan hebben, want bij ontbreken van Lukaku moet Tedesco een manier vinden om toch genoeg aansluiting te vinden.

Vermoedelijke elf: Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Mangala, Tielemans; Lukebakio, Trossard, Doku; De Ketelaere