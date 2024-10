Anders Dreyer reageert met rake woorden op ontslag van Brian Riemer

RSC Anderlecht ontsloeg dit seizoen Brian Riemer. Dat gebeurde na de eerste nederlaag van het team dit seizoen.

Al de hele competitie waren de supporters van RSC Anderlecht niet tevreden met het spelniveau van hun ploeg. Dat leidde tot veel protest en uiteindelijk werd trainer Brian Riemer bij zijn eerste nederlaag meteen ontslagen.

Anders Dreyer was nochtans heel tevreden over zijn landgenoot. Vorig seizoen beleefde de Deen een topseizoen in het Lotto Park, met 21 goals en 9 assists in 39 wedstrijden.

“Ik had een geweldige tijd met Brian. Geen twijfel mogelijk”, zegt Dreyer aan Het Nieuwsblad. “Het voetbal kan gewoon keihard zijn. We speelden vorig seizoen tot de laatste speeldagen voor de titel en dit seizoen hadden we één keer verloren tegen Genk toen hij moest vertrekken.”

Anderlecht had ook al Europees voetbal afgedwongen, maar dat hielp blijkbaar niet om Riemer te reden. “We waren ook gekwalificeerd voor de Europa League. Het was een shock.”

Dreyer hield het nodige contact met zijn landgenoot. “Ik heb Brian via berichtjes bedankt voor het vertrouwen die hij me gaf en ook omdat hij me op zo’ waanzinnig hoog niveau liet presteren. Hij is een ongelofelijk bekwame coach.”