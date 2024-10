Morgen nog geen duidelijkheid: Pro League verschuift deadline met twee weken op vraag van "enkele spelers op de markt"

De Pro League heeft de deadline voor de 'tender' van de uitzendrechten van het Belgisch profvoetbal voor de periode van 2025 tot 2030 uitgesteld naar 31 oktober. Aanvankelijk stond deze deadline gepland voor morgen, 16 oktober.

Maar "op verzoek van enkele spelers in de markt" is er nu een verlenging van twee weken, zo meldt de Pro League. Momenteel zijn de uitzendrechten exclusief in handen van DAZN, voorheen bekend als Eleven, dat in 2020 103 miljoen euro heeft betaald voor het contract.

DAZN heeft deze rechten vervolgens doorverkocht aan traditionele tv-zenders. Het uitstellen van de deadline leidt tot aanzienlijke wijzigingen in de specificaties van het contract. Bieders kunnen nu ook op radiolicenties bieden, die tot nu toe rechtenvrij waren, en er zijn zowel exclusieve als niet-exclusieve kavels beschikbaar.

Dit betekent dat het volledige pakket van profwedstrijden mogelijk niet bij één rechtenhouder terechtkomt, maar verspreid kan worden over meerdere partijen.

Voor de Challenger Pro League, die de laatste jaren weinig kijkers heeft getrokken, zullen alle wedstrijden op vrijdag worden uitgezonden via een multilive-formule die schakelt tussen de verschillende wedstrijden. Ook wordt er ingezet op vrouwenvoetbal, met de toezegging om maandelijks minstens één wedstrijd gratis uit te zenden.

Daarnaast heeft de Pro League vorige week aangekondigd dat ze vanaf het seizoen 2025-26 gaat samenwerken met databedrijven om gegevens van alle competities te verzamelen en op een aantrekkelijke manier te presenteren. Deze innovatie heeft als doel het rechtencontract nog waardevoller te maken door het entertainmentniveau van de uitzendingen te verhogen.