Ook bij Nederland loopt het helemaal niet zoals gehoopt in derby met Duitsland: "Op alle vlakken tekort"

Nederland heeft maandagavond met 1-0 verloren van Duitsland. Na afloop was bondscoach Ronald Koeman bijzonder hard voor zijn spelers.

Nederland nam het maandagavond op tegen Duitsland in de Nations League. Zo kregen we nog een zeer speciale derby te zien, eentje die vaak voor spektakel zorgt.

Maar deze keer ging het echter wat rustiger aan. Jamie Leweling scoorde al snel voor Duitsland, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Duitsland was de betere ploeg, maar kon maar niet scoren. Mede door een goede Bart Verbruggen.

Ook na rust was de wedstrijd niet de meest aangename om te kijken. Maar iets na het uut kon Leweling de netten nog eens doen trillen. Dit keer telde het doelpunt wel en dus kwam Duitsland op voorsprong. Nederland had nog pech met een schot op de lat, maar verloor uiteindelijk ook met 1-0.

"Als je te ver terugkruipt, dan roep je het over jezelf af", begon Ronald Koeman bij NOS. "We stonden niet goed, vooral op het middenveld. We kwamen op alle vlakken tekort. We hebben het in de rust anders aangepakt en toen kregen we wat meer kalmte in de ploeg. Maar zij waren vandaag echt veel beter."

"Ik kan me voorstellen dat het een zootje leek", gaat Koeman verder. "We zijn zeker tekortgeschoten, dus jullie mogen mij verantwoordelijk nemen. Maar ik weiger mijn spelers af te vallen. Het was in deze wedstrijd niet goed. Maar vorige maand waren we tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland misschien ook wel niet zo goed als sommige mensen vonden en misschien waren we nu dan weer niet zo slecht."