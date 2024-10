Vincent Mannaert geeft aan wat de één van de grootste fouten is die hij maakte tijdens zijn carrière: "Het was levensgevaarlijk"

Voormalig Club Brugge-manager Vincent Mannaert kijkt na achttien intensieve jaren in het voetbal terug op een turbulente carrière, waarin hij de zware druk van de voetbalwereld aan den lijve heeft ondervonden.

In het boek van Nieuwsblad-journalist Yanko Beeckman, In de Kleedkamer, vertelt Mannaert dat de meest stresserende job wel die van trainer is. “Coaches moeten er elke week staan. Voor en na elke match voor de camera verschijnen."

"Omgaan met spelers die klagen, maar ook met de druk van het bestuur", vertelt hij. Toch geeft hij toe dat ook zijn rol als CEO niet zonder stress was. “Dat is de reden waarom ik ook blij ben dat het na achttien jaar even gedaan is.”

Mannaert beschrijft hoe zijn leven volledig in het teken stond van Club Brugge. “Dertien jaar lang is er quasi geen dag geweest waarop Club Brugge niet het eerste was waaraan ik dacht als ik wakker werd en het laatste voor ik ging slapen", zegt hij.

De overgang van Zulte Waregem naar Club Brugge was voor hem een enorme stap. “Bij Zulte Waregem moest ik vechten om iets in de krant te krijgen, bij Club moest ik vechten om het eruit te houden", legt hij uit. De constante druk van de media en de verwachtingen maakten het werk bij Club Brugge een uitdaging van een ander kaliber.

Een van de zaken waar Mannaert nu met een andere blik op terugkijkt, is zijn beslissing om in Opwijk, zijn geboortestreek, te blijven wonen. Hierdoor moest hij dagelijks een lange afstand afleggen naar Brugge. “Achteraf bekeken was dat bij momenten, door de vermoeidheid, levensgevaarlijk", geeft hij toe.

"Iedereen weet dat ik enkele ongelukken heb gehad - uiteraard heb ik fouten gemaakt, ook met alcohol, en daar zijn geen excuses voor - maar ook de vermoeidheid heeft me geregeld parten gespeeld."