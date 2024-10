Albert komt wel heel straf uit de hoek over terugkeer Benteke bij Rode Duivels

De Rode Duivels voelen al een tijdje wat ze missen als Romelu Lukaku er niet bij is. Het scoren gaat o zo moeilijk bij de nationale ploeg.

Geen Romelu Lukaku bij de Rode Duivels, dat betekent dat het zeer moeilijk wordt om doelpunten te scoren. Dat geldt niet in het minst voor Loïs Openda, die duidelijk de druk voelt om Big Rom te doen vergeten.

Philippe Albert zag ook in de voorbije wedstrijden in de Nations League dat Openda het bij de nationale ploeg veel moeilijker heeft om te scoren dan in de Bundesliga, omdat er veel beter en anders verdedigd wordt.

Volgens de analist is er ook niet veel aan te doen. Een reactie die de voorbije weken meer en meer te horen is, is dat Domenico Tedesco Christian Benteke, topschutter in de MLS, terug bij de nationale ploeg moet halen voor scorend vermogen.

“Ik heb veel respect voor de carrière van Christian, die veel moeilijkheden heeft overwonnen om door te breken op een heel hoog niveau, maar hij wordt 34 in december en hij speelt al twee jaar in de MLS”, klinkt het in La Capitale.

“Het spijt me, maar ook al heeft hij daar 23 doelpunten gemaakt, laten we ophouden met die onzin! We kennen het niveau van deze competitie. Hetzelfde geldt voor Vanzeir of Cuypers. Zodra je de Atlantische Oceaan oversteekt om in die competitie te tekenen, weet je waarom je daarheen gaat en laat je je ambities voor het nationale team achter je.”