David Hubert breekt helemaal met filosofie van Brian Riemer: dit is hoe hij Anderlecht wil laten spelen

David Hubert heeft sinds het ontslag van Brian Riemer indruk gemaakt met een aanvallendere speelstijl en sterke resultaten. Met 5 op 9 in de competitie en 6 op 6 in de Europa League lijkt hij een frisse wind te brengen in het team. Maar hoe wil hij nu verder?

Hubert, die eerder dit seizoen begon bij de U18 en ervaring opdeed als assistent bij de Futures, benadrukt dat zijn visie op voetbal draait om dominantie, maar niet enkel in balbezit. "Het type voetbal waarvoor ik sta? Dat is dominant zijn. Dan bedoel ik niet 80 procent van de tijd steriel balbezit hebben, maar agressief en offensief zijn in onze ideeën en intenties", verklaart hij op Mauve TV.

De jonge coach legt de nadruk op een gestructureerde aanpak die tegelijkertijd flexibel en dynamisch moet zijn. Dit ziet hij als essentieel om tegenstanders te destabiliseren. "Pressen als wij willen pressen, maar soms ook eens de bal aan de tegenstander laten als wij dat willen", voegt Hubert eraan toe.

Hij is ook niet bang om jong talent de kans te geven, ongeacht hun ervaring. "Ik kijk niet naar leeftijd of ervaring. Als de kwaliteit er is en het potentieel, dan kan een jonge jongen meedoen bij de A-ploeg. De jeugdacademie is primordiaal voor deze club."

Met zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdcoach voor de boeg tegen rode lantaarn Beerschot, ligt de druk hoog om meteen drie punten te pakken. Hubert erkent dat er nog veel werk aan de winkel is. "We zijn zeker nog niet waar we willen zijn. Het doel is om elke dag beter te zijn dan de dag voordien." Hij wil echter niet te veel beloftes maken, maar blijft ambitieus. "Het idee om prijzen te pakken leeft zeker in deze club, maar we mogen niet blind zijn voor alles wat nog moet gebeuren om succes na te streven."

Hubert hoopt als hoofdcoach vooral voor stabiliteit en continuïteit te zorgen bij Anderlecht, iets waar de club volgens hem dringend behoefte aan heeft. "Een vaste lijn brengen. Daar heeft de club nood aan", besluit hij.