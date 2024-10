Opvallend verhaal van over Het Kanaal: 'Ontslagbrief van ten Hag lag klaar, maar... plots gaat Engelse voetbalbond met topkandidaat van Manchester United lopen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Erik ten Hag heeft de interlandperiode overleefd als coach van Manchester United. Al had het management van de Engelse grootmacht een ander plan in gedachten...

Manchester United sputtert voor het zoveelste jaar op rij. De Engelse grootmacht zal ook dit seizoen niet meespelen om de prijzen. Op Old Trafford wordt met een beschuldigende vinger naar Erik ten Hag gewezen.

Het ontslag van de Nederlander hangt al enkele weken in de lucht. Toch besliste het management van The Red Devils om hem aan boord te houden. Al was het niet de bedoeling om ten Hag op zijn stoel te laten zitten.

© photonews

Manchester United had de voorbije weken meerdere gesprekken met Thomas Tüchel. Meer zelfs: volgens de Engelse media was het de bedoeling dat de Duitser tijdens de interlandperiode zou overnemen.

Maar zo ver is het dus niet gekomen. Tüchel liet een tiental dagen geleden weten dat hij niet aan de slag zou gaan op Old Trafford. Ondertussen kennen we ook de reden achter die beslissing.

Is Erik ten Hag veilig als coach van Manchester United?

De voormalige coach van onder meer Chelsea FC en Bayern München is aangesteld als de nieuwe bondscoach van Engeland. Al wil dat niet zeggen dat ten Hag veilig is als oefenmeester van Manchester United.