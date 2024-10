Anderlecht is niet alleen: Ferencvaros en zijn supporters gestraft na hun ongeregeldheden in het Lotto Park, alleen niet even zwaar



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! De supporters van Ferencvaros verstoorden de ontmoeting tussen Anderlecht en hun Hongaarse club eind september. De straf van de UEFA is net bekendgemaakt. Het lijkt erop dat de wedstrijden van Anderlecht waarschijnlijk nog meer in de gaten zullen worden gehouden door de UEFA, tot het einde van het seizoen. Ten eerste omdat iedereen natuurlijk nog de incidenten in San Sebastian in gedachten heeft, die Anderlecht een zware boete opleverden, zware represailles voor de Mauves Army en drie Europese uitwedstrijden zonder supporters. Maar ook omdat tijdens de eerste dag van deze Europa League-campagne, de bezoekerstribune van het Lotto Park beschadigd werd door de supporters van Ferencvaros. Ferencvaros beboet, maar geen gesloten deuren En dit is ook niet onopgemerkt gebleven bij de UEFA. De Hongaarse club heeft deze week de nota ontvangen. Die is behoorlijk gepeperd, vergelijkbaar met die van Anderlecht. Althans op papier. Allereerst een boete van € 59.500. Maar, volgens Het Nieuwsblad, zullen de Hongaren ook Anderlecht moeten vergoeden voor de vernielde stoelen en toiletten. Net als RSCA moet ook de "vernielende" club vergoeden wat niet meer te gebruiken is. Geen gesloten deuren echter voor de Hongaren.



