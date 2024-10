Charleroi is de favoriet tegen Standard en eigenlijk is dat logisch: hier is waarom

Verrassend: deze zondag gaat Sporting Charleroi naar Sclessin... als favoriet, volgens alle bookmakers. Een bewijs van een zeer verschillende eerste helft van het seizoen voor beide clubs.

We hebben geen voorkeurspartners op het gebied van weddenschappen, dus we hebben overal gekeken: volgens alle online weddenschapssites is Sporting Charleroi de favoriet voor deze Waalse clash. Uitwedstrijd in de heksenketel van Sclessin, die zondag zinderend wordt verwacht!

Voor het eerst in lange tijd - sinds de jaren dat Sporting in de top 6 speelde - zal Charleroi met deze status naar Standard komen. En dat terwijl de twee teams niet ver van elkaar verwijderd zijn in het klassement: bij een overwinning zullen de Rouches de Zebra's met een punt inhalen en zelfs dichter bij de top 6 komen.

Hoe is deze dynamiek te verklaren? Natuurlijk heeft Standard al drie wedstrijden niet gewonnen en staat het twee opeenvolgende nederlagen, waaronder thuis tegen Westerlo. Maar Charleroi heeft ook drie wedstrijden zonder overwinning gespeeld en zelfs verloren van Dender, de verrassende promovendus van dit begin van het seizoen. We kunnen duidelijk niet spreken van een zelfverzekerd team dat op bezoek gaat bij een uit vorm zijnde rivaal.

Charleroi is minder ziek dan Standard

Dit is eerder een bewijs van een 'geest' die Standard momenteel omringt: de uitspraken van Ivan Leko, het gebrek aan spel, slechts weinig antwoorden van ervaren spelers. De Rouches zijn ziek en ondervinden de nasleep van een seizoensstart die niemand zo goed had verwacht.

© photonews

Mathieu Epolo, briljant gedurende vele wedstrijden, begint onder druk van de opvolging van Arnaud Bodart te bezwijken; de nieuwe Luikse aanvallers hebben nog niet de formule gevonden om doelpunten te maken. Leko en zijn persoonlijkheid nemen veel ruimte in en irriteren veel mensen, zowel op de tribunes als in de club, en de Kroaat weet dat hij op de rand van de afgrond danst: een slechte reeks en zijn opruiende uitspraken zullen hem tot een doelwit maken.

Aan de kant van Charleroi is het tegenovergestelde het geval: ondanks de verrassend slechte resultaten de laatste weken, wordt het werk van Rik De Mil niet in twijfel getrokken, waarvan het indrukwekkend is. De sereniteit die van RCSC uitstraalt, ook op de tribunes waar de Storm Ultras lang openlijk kritisch waren tegenover hun leiding, verrast.

Alleen de nederlaag tegen Dender was echt teleurstellend: gelijke spelen tegen Anderlecht en Club Brugge zijn geen reden tot zorg. Daarvoor had Charleroi het gezicht van een team dat in de race zal zijn voor de top 6 als het op dit pad blijft. Het plan van Rik De Mil is duidelijk en stevig op zijn plaats. Dus, Charleroi favoriet in Sclessin? In werkelijkheid... is het logisch. En het is nog een extra deuk in het ego van de Luikse supporters...