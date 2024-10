De Pro League wil de stadions schoonvegen: "We hebben stadionverboden van 500 jaar opgelegd, dit is het begin van een cultuuromslag."

De opkomst in Belgische stadions neemt toe, maar ook het wangedrag. Lorin Parys wil de zaken veranderen, maar heeft de juiste middelen nodig.

Lorin Parys is een gelukkig man. Volgens de gepubliceerde cijfers is de opkomst in de Pro League weer terug op het niveau van voor de pandemie. Sterker nog, in de afgelopen tien jaar hadden de wedstrijden in de Belgische competitie nog nooit zoveel mensen getrokken (hier te lezen).

Deze cijfers hebben een keerzijde. Dingen zijn meerdere malen uit de hand gelopen sinds het begin van het seizoen, vooral bij de derby tussen Antwerp en Beerschot.

Stadionverboden... van 500 jaar!

Een zorg voor de CEO van de Pro League, die echter verbetering constateert. "We hanteren een heel duidelijke lijn. Wie zich misdraagt, moet worden verbannen. In de afgelopen twee seizoenen hebben we al stadionverboden van 500 jaar opgelegd, en ik zie dat de overtreders nu worden uitgefloten door de rest van het stadion", verheugt Parys zich, verwijzend naar het fluiten dat de Mauves Army te verduren kreeg tijdens de Clasico, onder meer vanwege incidenten bij Real Sociedad.

Na de Antwerpse derby pleitte Lorin Parys voor strengere handhaving. Hij benadrukt dit opnieuw in de kolommen van Het Nieuwsblad, door een boodschap te richten aan politici. "We willen onze verantwoordelijkheden nemen, maar we hebben de juiste instrumenten nodig om dit te kunnen doen."

De Pro League en haar CEO willen misstanden uit de Belgische voetbalstadions uitroeien. "Dit is het begin van een cultuuromslag", besluit Lorin Parys vastbesloten om verandering teweeg te brengen en op zijn goede weg voort te gaan.