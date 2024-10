Er zitten weer meer fans in de stadions en CEO ziet daar één bepalende - doch controversiële - reden voor: "Het werkt!"

Na de interlandperiode staat dit weekend de Jupiler Pro League weer centraal, en de competitie leeft opnieuw. Na enkele mindere seizoenen vinden fans weer gemakkelijker de weg naar het stadion, zo blijkt uit cijfers van de Pro League.

Vorig seizoen bezochten in totaal 3.250.920 supporters wedstrijden in de hoogste klasse, wat een stijging is van 200.000 fans ten opzichte van het seizoen ervoor. Gemiddeld trok elke wedstrijd 10.410 toeschouwers, vergelijkbaar met de periode voor corona.

De daling in het aantal toeschouwers sinds de pandemie lijkt voorbij, want waar er in het seizoen 2022-2023 nog maar 9.258 fans per match aanwezig waren, is dat aantal vorig seizoen met 1.200 per wedstrijd gestegen. CEO Lorin Parys van de Pro League is tevreden.

"Dit zijn ongeveer de beste cijfers van de afgelopen tien jaar", zegt hij in Het Nieuwsblad. Hij benadrukt ook dat de kijkcijfers met gemiddeld zes procent zijn gestegen: "Die stijging zien we bij zowel jongeren als ouderen, wat bewijst dat voetbal de verbindende factor in onze samenleving blijft."

Een belangrijke reden voor deze groei is volgens Parys het competitieformat, dat vaak ter discussie staat maar nu zijn waarde bewijst. "Ondanks alle kritiek, zien we dat het format zijn doel bereikt. Het zorgt voor spanning en maakt de competitie aantrekkelijk", aldus Parys. Hij wijst op het voorbeeld van KV Kortrijk, waar de laatste wedstrijd in de Relegation play-offs sneller uitverkocht was dan wedstrijden tegen topclubs.

De spanning in de competitie, waarbij elk team van elk ander team kan winnen, is volgens Parys de sleutel tot het succes van de Jupiler Pro League: "Spanning is de essentie van onze competitie, en dat zien we terug in de stijgende toeschouwersaantallen en kijkcijfers."