Update over de blessures van Jan Vertonghen en Thorgan Hazard: "Hij is oud en wijs genoeg"

Jan Vertonghen komt de komende weken nog steeds niet in actie. De verdediger wacht tot hij helemaal niks meer voelt. Maar wanneer zal dat zijn?

Vertonghen is al maanden out en mogelijk duurt het nog tot na Nieuwjaar voor hij helemaal fit is. Met het probleem aan de achillespezen wil hij niets riskeren, wat ook niet verwonderlijk is op zijn leeftijd.

"Ik kan niet zeggen wanneer hij gaat terugkeren", zei David Hubert. "Hij is de stappen aan het zetten die hij wil zetten. Hij heeft enorm veel ambitie om terug te keren, maar hij wil dat op de juiste manier doen."

"Het is een kwestie van af te wachten. Het is vooral belangrijk dat hij er klaar voor is. Het is aan Jan zelf om dat aan te voelen. Daar is hij oud en wijs genoeg voor. Hij zal weten op welk moment hij klaar is."

Hetzelfde geldt voor Thorgan Hazard, die intussen de looptrainingen wel al heeft hervat. "Thorgan zet de juiste stappen, maar het is nog veel te vroeg om te zeggen wanneer hij terug zal zijn", aldus Hubert.

16 of 35, dat maakt voor mij niet uit

Voor dit weekend is Jan-Carlo Simic geschorst. Dat betekent dus dat Hubert creatief zal moeten zijn. "Jullie weten intussen wel dat ik niet naar leeftijd kijk", gaf hij de 19-jarige Amanda Lapage hoop. "Of we gaan schuiven met andere spelers of we nemen een jongere. Het is duidelijk dat de doorslaggevende factor kwaliteit is. 16 of 35, dat maakt voor mij niet uit."