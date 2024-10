Verkrachtingszaak beroert voetbalwereld: "Mbappé had seks tijdens trip naar Stockholm, maar dat was met wederzijdse instemming"

De verkrachtingszaak rond Kylian Mbappé krijgt steeds meer aandacht. Volgens Franse media had Mbappé in Stockholm seks met een vrouw, maar zou dit met wederzijdse toestemming zijn gebeurd.

Sms-verkeer tussen de twee zou dat bevestigen. Mbappé zelf gelooft dan ook niet dat zij de klacht heeft ingediend. Zijn advocate benadrukt dat Mbappé, gezien zijn bekendheid, zich bewust in een soort "bubbel" begeeft om dergelijke situaties te vermijden.

De klacht werd afgelopen weekend ingediend door een vrouw in Stockholm, waarbij Mbappé werd genoemd. Hij was daar voor een ontspannen trip met vrienden, maar de reis eindigde anders dan verwacht. Het Zweedse openbaar ministerie is een vooronderzoek gestart, waarbij Mbappé als "redelijk verdacht" wordt beschouwd, het laagste niveau van verdenking in Zweden. De speler ontkent de beschuldigingen en noemde het op sociale media "fake news".

Franse media zoals 'Le Parisien' melden dat Mbappé seks heeft gehad met een vrouw na het uitgaan, maar dat dit met wederzijdse instemming was. Sms-berichten tussen hen zouden positieve interacties tonen, wat voor Mbappé reden is om te denken dat de klacht niet van haar komt. Zijn entourage en advocaat ontkennen elke betrokkenheid in een verkrachtingszaak.

Mbappé's advocate, Marie-Alix Canu-Bernard, benadrukt dat hij zich altijd bewust is van zijn publieke leven en probeert risico's te vermijden door zich af te schermen. Desondanks is deze zaak een enorme mediastorm geworden, vooral gezien zijn status als internationale voetbalster, en wordt elk detail grondig onderzocht in de media.

Tot slot onderstreept Canu-Bernard de emotionele impact van de zaak op Mbappé. Hoewel hij als volwassen en kalm wordt omschreven, heeft de beschuldiging hem geraakt. Het mediacircus dat de zaak omringt, kan schadelijk zijn voor zijn reputatie. Zijn advocate raadt hem aan zich te blijven concentreren op zijn carrière, maar erkent dat de zaak hoe dan ook gevolgen zal hebben voor hem.