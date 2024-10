Cercle Brugge-coach Miron Muslic doet ferme belofte aan de supporters

Cercle Brugge neemt het zaterdag op tegen FCV Dender. Bij De Vereniging weten ze dat er dringen punten moeten gepakt worden.

Cercle Brugge moest met een zeer lastig gevoel de interlandbreak in. De laatste wedstrijd werd met 3-0 verloren van Antwerp, al bracht Cercle wel gewoon goed voetbal.

De Vereniging staat momenteel op de voorlaatste plaats in het klassement met slechts acht punten na tien speeldagen. Te weinig, dat weet ook coach Miron Muslic.

"We hebben acht punten: dat zijn er zes te weinig en dus moeten we er dringend pakken. We zijn bijna verplicht om te winnen, maar dat is net een mooie uitdaging", begint hij volgens Het Nieuwsblad.

De coach doet het met een bijzonder jonge ploeg en ziet regelmatig spelers uitvallen. "Slechts drie spelers zijn ouder dan 25 jaar en dan is Warleson nog weggevallen. 70% van onze ploeg zit nog in de ontwikkelingsfase en dus is de tijd met ons. "

Hij doet wel al een ferme belofte aan de fans. "Geloof mij maar weer op mijn woord: in december zal Cercle staan waar het hoort en dat is veel hoger in de rangschikking."