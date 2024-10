De komende maanden zullen cruciaal zijn voor Marc Brys: met Samuel Eto'o in de buurt, is de druk nooit ver weg...

Marc Brys, ondanks grote interne problemen, is goed begonnen aan zijn termijn als bondscoach van Kameroen en heeft nog geen enkele nederlaag geleden in zes wedstrijden. Het land heeft zich gekwalificeerd voor de Afrika Cup, maar de druk is nooit echt ver weg...

Marc Brys heeft echt geen gemakkelijke start gehad in Kameroen, vooral vanwege serieuze meningsverschillen met Samuel Eto'o. Ondanks deze zorgwekkende situatie, is de Belgische coach erin geslaagd om de Ontembare Leeuwen te kwalificeren voor de volgende Africa Cup of Nations, terwijl er nog twee kwalificatiewedstrijden te spelen zijn.

"Ik had snel een heel goede relatie en goed contact met de spelers. Dat heeft me enorm geholpen om in zo'n situatie te werken. Het was cruciaal, omdat ook de mensen van de Kameroense voetbalbond deel uitmaken van de staf", verklaarde de bondscoach volgens Het Laatste Nieuws.

Zelfs met alles wat er is gebeurd, heeft Marc Brys nooit overwogen af te treden. "Ik kijk er echt naar uit om een resultaat te behalen op de Africa Cup of Nations. We zullen daar met veel moed en vertrouwen naartoe trekken."

De Africa Cup zal cruciaal zijn voor Marc Brys. Bij een goede prestatie, of zelfs een eindwinst, zal hij aan iedereen, met Samuel Eto'o voorop, hebben bewezen dat hij gelijk had. Als het tegenovergestelde gebeurt, zal de voorzitter van de Kameroense voetbalbond zeker niet aarzelen om hem opnieuw aan te pakken.