Jaloers op Nicky Hayen? Timmy Simons velt oordeel over situatie bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Timmy Simons is momenteel aan de slag bij Westerlo. Hij ziet ook hoe Nicky Hayen bezig is bij Club Brugge.

Het opleidingshoofd van de trainerscursus zette Timmy Simons in het rijtje van grote trainers zoals Vincent Kompany en Philippe Clement. Een heel mooi compliment.

“Het is leuk om te lezen, maar zo’n carrière komt niet vanzelf. Je mag dromen en ik wil graag eens in het buitenland werken, maar je moet je eerst elke dag opnieuw bewijzen”, vertelt Timmy Simons aan Het Nieuwsblad.

Hij wil mikken op het hoogst haalbare. De toekomst zal moeten uitwijzen wat dat precies is. “Ik hou de voetjes stevig op de grond. Vandaag is het hoera, over een paar maanden kan de situatie helemaal anders zijn.”

Al moest Simons ook wel zien hoe Nicky Hayen bij Club Brugge meteen de kans kreeg om het A-elftal te leiden. Iets wat hij toch moet benijden? “Helemaal niet. Ik ben vooral blij dat ik als coach extra bagage heb opgepikt.”

Al werden er dit seizoen ook al vraagtekens bij Hayen geplaatst, ondanks de successen van vorig jaar. “Dat is eigen aan het voetbal. Op de wind van gisteren kan je niet zeilen. Al denk ik dat het qua spel en drive nog wel altijd goed zit bij Club.”