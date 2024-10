Jan Vertonghen geraakt last minute nog binnen op bijzonder feestje

Jan Vertonghen zit momenteel geblesseerd aan de kant bij RSC Anderlecht. Woensdagavond geraakte hij alleszins nog binnen bij de awardshow van Wielerclub Wattage.

De wielerwereld maakte dit jaar kennis met Wielerclub Wattage, een podcast van Sporza waarin Ruben Van Gucht, Dirk De Wolf, Tom Boonen en Jan Bakelants de actualiteit bespreken.

Het seizoen werd afgesloten met een eerste awardshow in de Carré in Willebroek, waar achteraf Viktor Verhulst voor de nodige plaatsjes zorgde. “Het was leuk om de renners eens op een andere manier te leren kennen”, vertelde Van Gucht aan Sporza.

Het werd laat, maar de awardshow was duidelijk een shot in de roos. “Ik heb veel complimenten gekregen van mensen uit de wielerwereld. We wilden er een feest van de koers van maken en dat is gelukt.”

Maar ook enkele voetballers wilden het feest duidelijk niet missen. “Ik kreeg gisteren om 20.30 uur nog een berichtje van Jan Vertonghen. Hij vroeg of hij nog mocht afkomen.”

Van Gucht zorgde voor een oplossing. “We hebben Jan dan langs een zij-ingang in de Carré geloodst. Jan is een grote wielerliefhebber en had een lang gesprek met Patrick Lefevere. Zijn daar toekomstplannen gesmeed?”, voegde Van Gucht er nog aan toe.