Coach Ivan Leko legt zijn (soms verrassende) keuzes uit bij Standard

Ivan Leko is nog steeds op zoek naar de oplossing om bij Standard defensieve stabiliteit en aanvallende efficiëntie te combineren. Maar volgens de Kroatische T1 zal dit niet gebeuren door een verandering van het systeem.

Zoals we al eerder hebben gemeld, zal Ivan Leko opnieuw verschillende verdedigend ingestelde spelers moeten missen voor de wedstrijd tegen Charleroi. Na zijn sterke start van het seizoen, lijkt Standard wat af te zwakken en zullen ze zondag moeten winnen van de Zebra's.

De afgelopen weken werden de Rouches vaak bekritiseerd voor hun weinig opwindende en vaak vruchteloze spel. De Luikse coach zoekt nog steeds naar de juiste oplossing om defensieve stabiliteit en aanvallende efficiëntie te combineren. Zou een verandering van systeem en een terugkeer naar vier verdedigers de oplossing kunnen zijn?

"Spelen met 4 verdedigers zou moeilijk zijn zonder Bolingoli en Doumbia. Het zijn twee spelers die kunnen spelen als zijverdedigers in een driemansverdediging, in een viermansverdediging, en zelfs als centrale verdedigers in een driemans- of vijfmansverdediging."

"Het is geen kwestie van systeem. Onze recente prestaties waren goed, het zijn de resultaten die niet volgden. We moeten ons evenwicht vinden. We hebben vier wedstrijden gespeeld met ons complete team en we hebben maar vier punten gepakt, maar de prestaties waren beter", antwoordde Ivan Leko op de persconferentie vrijdag.

Price, Alexandropoulos, of de gebruikelijke middenvelders?

Het zal dus opnieuw een driemansverdediging zijn, waarvan de samenstelling bijna bekend is in afwezigheid van Nathan Ngoy: Bosko Sutalo, David Bates en Ibe Hautekiet. Er zijn echter nog vraagtekens in het middenveld. Isaac Price verloor zijn plek, maar scoorde een hattrick met Noord-Ierland, terwijl Sotiris Alexandropoulos nog steeds geen enkele basisplaats heeft gehad.

"Het is belangrijk om een goed team te hebben om de wedstrijd te beginnen, maar ook om hem af te maken. Naar mijn mening is het misschien nog belangrijker om een goed team te hebben in het laatste halfuur. Sotiris heeft alles om een basisplaats te verdienen na zijn wat late aankomst. Maar Marko, Isaac, Léandre en Aiden hebben goed gespeeld en het is moeilijk om hen uit het team te halen. Sotiris blijft goed presteren en is natuurlijk een kandidaat voor een plek in het basiselftal."

Maar zoals hierboven vermeld, is Isaac Price teruggekeerd van de interlandpauze in topvorm en zou hij kunnen profiteren van een nieuwe kans. "Ik ben blij voor hem, we hopen dat dit een keerpunt zal zijn. Hij speelt goed, maar een nummer 8 moet kunnen scoren en assists kunnen geven. Pas wanneer hij drie doelpunten maakt, zegt iedereen 'oh, wat een speler', maar hij is altijd belangrijk geweest voor ons."