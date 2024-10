KV Mechelen moet improviseren: Hasi staat voor grote uitdaging met druk schema

KV Mechelen gaat de elfde speeldag van de Jupiler Pro League in met een lange blessurelijst. Coach Besnik Hasi zal maar liefst zes spelers moeten missen tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

De blessurelast bij KV Mechelen is nog steeds aanzienlijk groot. Hairemans is na een operatie aan de amandelen voorlopig afwezig. Bas Van den Eyndenpas zal pas na de interlandbreak in november terug zijn. Voorts zijn Vanheusden, Ngoy, Konaté en Antonio nog steeds geblesseerd.

Er is echter ook goed nieuws te melden. Van Cleemput is hersteld van zijn kuitblessure. Hij zit nu weer in de selectie voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Het is opmerkelijk hoe KV Mechelen toch presteert, ondanks het grote aantal blessures. “Enkel in de verdediging zijn we echt dun bevolkt door blessures", merkt Hasi op in GvA.

Desondanks weet KV Mechelen zich door deze uitdagingen heen te slaan. De ploeg heeft tot nu toe toch sterke resultaten geboekt, hoewel ze nooit met dezelfde opstelling twee wedstrijden op rij hebben gespeeld.

De komende weken staan er meerdere wedstrijden op het programma, inclusief een bekermatch. Hasi hoopt dat de beschikbare kern fit genoeg is om dit intensieve schema aan te kunnen.