Analist is optimistisch na match van Anderlecht in Beerschot: "Niet meer zo aantrekkelijk gespeeld sinds Kompany"

4205

De kritiek op Anderlecht was de afgelopen dagen striemend na hun nederlaag tegen Beerschot. Analist Philippe Albert wil daar niet in meegaan. Hij ziet dat paars-wit zijn aanvallend spel aan het terugvinden is.

De nederlaag van Anderlecht op het veld van Beerschot was een teleurstelling, maar analist Philippe Albert wil niet dat dit resultaat verkeerd geïnterpreteerd wordt. "Een nederlaag op Kiel is natuurlijk een smet, maar dit verrassende resultaat mag niemand misleiden", zegt Albert bij Le Soir. "Met 26 doelpogingen, waarvan 8 op doel, en een steeds vloeiender aanvalsspel hebben de Brusselaars misschien wel een van hun beste wedstrijden van het seizoen gespeeld." Albert uitte lof voor David Hubert, ondanks de kritiek die de coach te verduren krijgt. "De mensen die vinden dat hij niet de juiste persoon is voor zijn rol hebben ongelijk, de Mauves hebben niet meer zo aantrekkelijk gespeeld sinds de tijd van Kompany", stelt Albert. "Het team toonde eindelijk weer de flair en dynamiek die we al een tijdje niet hebben gezien." Toch zag Albert ook een tactische fout die de wedstrijd heeft beïnvloed. "De enige fout, naar mijn mening, was dat Sardella niet centraal in de verdediging stond. Zanka voldeed absoluut niet aan de verwachtingen", aldus Albert. "Hij bracht niets bij aan deze ploeg, ondanks zijn ervaring." De analist besloot met een oproep om de nodige aanpassingen door te voeren. "Zanka symboliseert een mislukte transfer van Fredberg en Riemer. Hubert is een intelligente coach die zijn verantwoordelijkheid zal nemen en de nodige veranderingen zal aanbrengen."