Degryse vernietigend voor Anderlecht: "Ik heb plaatsvervangende schaamte"

Anderlecht dat op het Kiel verloor, tegen een ploeg die nog geen enkele match gewonnen had... Het was pijnlijk. Vooral de manier waarop er verdedigd werd, moet David Hubert zorgen baren. Marc Degryse was vernietigend in zijn oordeel.

Er was weinig positiefs op te merken. Anderlecht voetbalde wel redelijk wat kansen bij elkaar, maar kon ze niet afmaken. Achteraan was het echter een opendeurdag. "Wat een draak van een wedstrijd van paars-wit. Dit hoort niet voor Anderlecht, punt", toont Degryse zich streng in HLN.

De openingsfase was wel sterk, maar nadat Beerschot zich uit de omsingeling werkte, begon de twijfel toe te slaan. De achterste lijn - vooral Zanka - week toen de snelle spitsen kwamen opzetten. "Het is een opeenstapeling van problemen. Maar een gebrek aan gezonde agressiviteit is toch een belangrijke", vindt Degryse.

"Hoe de 1-0 en 2-1 tot stand kwamen — fases waarbij de spits niet werd aangevallen —, toont de gemakzucht, het gebrek aan grinta. Ook in de zestien van Beerschot was er te weinig scherpte bij Anderlecht."

Er moest gewonnen worden, maar dat zag je er niet aan. "Na de 2-1 had ik nooit het gevoel dat er woede was in de ploeg, of frustratie om te verliezen tegen de laatste in het klassement. Waar was het eergevoel?"

"Ik had plaatsvervangende schaamte. Het is tijd dat de spelers eens hun verantwoordelijkheidszin opnemen. Werk aan de winkel voor David Hubert. Hij moet ervoor zorgen dat de mentaliteit van de partij in Sociedad terugkomt."