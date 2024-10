Het enige positieve aan scoreloos gelijkspel: doelman Delanghe heeft primeur te pakken voor Cercle

Cercle Brugge heeft tegen Dender voor het eerst de nul kunnen houden in de Belgische competitie. Voor doelman Maxime Delanghe, die de geblesseerde Warleson vervangt, een opsteker.

In de eerste tien wedstrijden in de Belgische competitie slaagde Cercle Brugge er niet in om de nul te houden. Tegen Dender lukte dat wel eindelijk eens, wellicht een van de weinige positieve punten aan de wedstrijd.

Voor doelman Maxime Delanghe een opsteker, ook al had hij niet de moeilijkste avond tegen Dender. "Ik had niet veel werk, maar ik deed wel wat ik moest doen." De komende weken zal Delanghe ook in doel staan.

Warleson is out met een blessure en dus krijgt Delanghe eens zijn kans. "Voor hem en ook voor de ploeg is dat natuurlijk bijzonder jammer. Maar ik krijg nu de kans en het vertrouwen, ik kan tonen wat ik waard ben."

Conference League en uitwedstrijd tegen Union

De volgende wedstrijden komen er alweer snel aan voor de Vereniging. Donderdag speelt het in de Conference League tegen het IJslandse Vikingur, zondag trekt het naar Union voor een lastige uitwedstrijd.

Voor Cercle Brugge wordt het stilaan tijd om punten te pakken in de Belgische competitie en daar gelooft Delanghe ook in. "In voetbal kan alles, we zullen alles geven tot de laatste minuut."