Hubert zoekt oplossing: dit is de meest logische oplossing voor 'probleem Zanka'

Zo kan het toch niet verder? Sinds Jan Vertonghen is uitgevallen is vervanger Mathias Zanka Jörgensen telkens bij de zwakste schakels van Anderlecht. De 34-jarige ervaren Deense verdediger brengt absoluut niet wat van hem verwacht wordt.

Zanka werd aangetrokken om het defensief compartiment te helpen indien nodig. Het was uiteraard wel niet voorzien dat het zo snel en zo lang nodig zou zijn. Brian Riemer uitte al zijn zorgen over het feit dat er geen derde centrale verdediger was aangetrokken tijdens de zomermercato.

Ook vorig seizoen was dat immers al een probleem. Toen Vertonghen uitviel werden Théo Leoni en Killian Sardella de lapmiddelen. Nu is dat Leander Dendoncker, maar die is nodig op het middenveld om het verkeer te regelen en zijn kwaliteiten optimaal te laten renderen.

Anderlecht moet op twee paarden wedden en Lapage is het slachtoffer

Het mag duidelijk zijn dat Zanka niet met ruimte in zijn rug kan spelen. Onder David Hubert is de achterlinie een goeie 30 meter opgeschoven omdat hij dominant wil voetballen. Dat is wat er van hem verwacht wordt, maar waar hij momenteel dus het personeel niet voor heeft.

Het was een verrassing dat Amando Lapage niet in de kern zat voor de verplaatsing naar Beerschot, maar Anderlecht moet momenteel op twee paarden wedden. De Futures moeten immers voor het behoud vechten en Lapage is daar meer dan nodig. De winst in de Brusselse derby tegen RWDM deed alvast deugd.

Lapage zal daar nodig zijn, al staat hij te trappelen om zijn debuut te maken bij de A-ploeg, zoals u later vandaag in een exclusief interview met hem zal kunnen lezen. Hubert zal hem tegen Ludogorets wel kunnen gebruiken aangezien de Futures pas zaterdagavond spelen.

Sardella heeft wel die snelheid om met 30 meter in zijn rug te spelen

Maar de meest logische optie is om Killian Sardella naar het centrum te halen. Het argument dat hij te jong (22) is om naast de 19-jarige Simic te zetten, gaat niet echt op, want Sardella heeft al 118 wedstrijden achter de riem steken. Hij heeft wel de snelheid om hoog te spelen.

Dat is momenteel het enige criterium dat van toepassing is: er moet snelheid bij tot Jan Vertonghen terug is. De 37-jarige recordinternational gaat natuurlijk ook geen snelheidsraces meer winnen, maar lost veel op met zijn positiespel en coaching.

Dat betekent dat Thomas Foket eindelijk ook een echte kans zou krijgen. De rechtsachter komt slechts sporadisch in actie en is op zijn best als hij een paar matchen na elkaar mag blijven staan. Hij heeft dat ritme nodig.

Ludogorets ideaal om uit te testen

Een andere optie is om N'Diaye naar het centrum te verhuizen, maar die is soms nog wat onbesuisd en heeft minder ervaring dan Sardella. Ook Augustinsson is een mogelijkheid, maar ook hij is niet de snelste en is het minder gewend om centraal te spelen.

Als u het ons vraagt, is de match tegen Ludogorets een ideaal moment om Sardella centraal uit te testen. Hubert was in Sociedad ook al niet vies van een uitgebreide rotatie. Want met deze Zanka nog twee maanden verder ploeteren... Nee, dat gaat niet goed komen.