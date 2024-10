Vincent Kompany slaat terug na kritiek die er al kwam: Bayern München wordt een oorlogsmachine en dat bewijzen de cijfers

Vincent Kompany (38) maakt zich klaar voor de Champions League-kraker tegen Barcelona met een hernieuwd vertrouwen na de 4-0 overwinning op Stuttgart. Bayern München had drie wedstrijden niet gewonnen, maar kwam sterk terug.

“Die kritiek maakt me niet uit,” zei Kompany. “Mijn job is het beste uit mijn spelers halen. Die voorbije matchen waren niet perfect, maar we waren dominant. Alleen hebben we nu de kansen wel afgemaakt.”

Bayern München, met een indrukwekkend balbezit van gemiddeld 64 procent en al 24 gescoorde doelpunten dit seizoen, blijft de toon zetten in de Bundesliga. “Wij hebben honger,” benadrukte Kompany. “We kunnen ons ook meten met de allerbeste ploegen in de Bundesliga.”

Bayern's statistieken tonen aan dat het team niet alleen technisch, maar ook fysiek één van de sterkste is. Kompany voegde eraan toe: “Bij Harry Kane is het niet altijd fair dat men alleen maar naar doelpunten kijkt. Check eens hoe hard hij werkt voor de ploeg.”

Met 837 afgelegde kilometers dit seizoen en intensieve pressing blijft Bayern München dominant, zelfs bij hoge balbezitcijfers. “Dit Bayern heeft een ongelofelijke fitheid", prees Stuttgart-coach Sebastian Hoeness. Kompany heeft zijn team gevormd tot echte machines. “We blijven tot het einde jagen om doelpunten te maken", aldus de trainer.

De grote test tegen Barcelona woensdag nadert, maar Kompany blijft vastberaden. Ondanks blessures in zijn ploeg ziet hij het met vertrouwen tegemoet: “Wij zijn Bayern en moeten altijd gaan om te winnen. Barcelona is een traditieclub en deze match is een klassieker, maar van zulke wedstrijden houden we. Barcelona is belangrijk, ja. Maar dat is de partij van volgend weekend tegen Bochum ook.”